Оккупанты ночью атаковали столицу 21 'Шахедом' и 15 ракетами - все вражеские цели уничтожены

Ночью 2 июня россияне атаковали столицу 15 крылатыми ракетами и 18 "Шахедами", укоаинское ПВО уничтожило все враждебные цели.

Об этом сообщает Генштаб ВСУ.

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"Предварительно. В эту ночь враг задействовал для ударов 15 крылатых ракет (тип уточняется) и 18 иранских ударных БпЛА "Shahed" – все эти воздушные цели были уничтожены нашими защитниками. Информация уточняется".

Напомним, в Деснянском районе Киева из-за падения обломков российских ракет погибли 3 человека.

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