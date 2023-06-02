Окупанти вночі атакували столицю 18 'Шахедами' та 15 ракетами – усі ворожі цілі знищено

Вночі 2 червня росіяни атакували столицю 15 крилатими ракетами і 18 "Шахедами", укоаїнська ППО знищила всі ворожі цілі.

Про це повідомляє Генштаб ЗСУ.

Читайте також: Окупанти обстріляли Київ балістикою на День захисту дітей: серед загиблих – 11-річна дівчинка (фото)

"Попередньо. Цієї ночі ворог задіяв для ударів 15 крилатих ракет (тип уточнюється) та 18 іранських ударних БпЛА "Shahed" – усі ці повітряні цілі були знищені нашими захисниками. Інформація уточнюється".

Нагадаємо, у Деснянському районі Києва через падіння уламків російських ракет загинули 3 людини.

Відео дня

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!