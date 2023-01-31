Оккупанты разбегаются, как жуки: подразделение аэроразведки "Сенека" безжалостно уничтожает врага в районе Соледара (видео)

Специальное подразделение аэроразведки "Сенека" 93-й отдельной механизированной бригады "Холодный Яр" безжалостно к оккупантам. Так, партия новых захватчиков была "закошена" в районе Соледара.

Оккупанты пытались спрятаться и разбегались как жуки. Но благодаря искусной работе операторов дронов им этого сделать не удалось.

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Напомним, что военный эксперт Роман Свитан сделал прогноз по развитию войны в Украине. По его мнению, в скором времени у кафиров не останется сил и боеприпасов.

Руководитель Главного управления разведки Кирилл Буданов считает, что Украине нужно отвоевать оккупированный Россией Крым до лета. При этом он сомневается, что российский диктатор попытается вернуть полуостров решится применить ядерное оружие.

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