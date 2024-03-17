оккупанты разгоняют информацию о попадании дрона по военной базе в непризнанном Приднестровье, Молдова опровергла (фото и видео)

российские СМИ 17 марта опубликовали информацию о том, что на территорию непризнанной Приднестровской Молдавской Республики упал дрон-камикадзе.

Отмечается, что в Тирасполе осуществлена "диверсия на военном объекте Минобороны".

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Момент попадания "чего-то" в российский вертолет:

"Приблизительно в 12:10 военный объект Минобороны ПМР атаковал ударный дрон, который попал судя по видео в вертолет. Пострадавших в результате инцидента нет. Цель диверсии — запугать население и сорвать выборы президента России в Приднестровье. Провокация не удалась", – говорится в сообщении.

При этом пропагандистские СМИ ссылаются на так называемое Министерство государственной безопасности Приднестровья. Хотя на сайте МГБ ПМР такой информации нет. Последнее сообщение на сайте о поздравлении с 8 марта.

На сайте Следственного комитета ПМР также поздравления с 8 марта:

Несколько телеграм-каналов ПМР написали, что "взрыв произошел примерно в 12:10 по местному времени. В результате инцидента пострадавших нет".

Бюро реинтеграции Молдовы на своем сайте опубликовало опровержение информации пропагандистских СМИ, что аэродром был атакован Украиной.

"Офис политики реинтеграции связался с другими государственными органами Республики Молдова и после изучения видеоизображений и обмена информацией мы сообщаем, что данный инцидент является попыткой вызвать страх и панику в регионе. Военная техника на снимках не работает уже несколько лет. Власти Кишинева в контакте с украинской стороной не подтверждает нападение на Приднестровский регион", – говорится в сообщении.

Напомним, 12 марта, в ряде областей россии прогремели взрывы в результате атаки беспилотников. Тогда под удар попали, в том числе объекты нефтяной инфраструктуры.

13 марта в Рязани беспилотники ударили по местному нефтеперерабатывающему заводу.

16 марта в Самарской области россии произошли взрывы сразу на двух нефтеперерабатывающих заводах – Сызранский НПЗ и Новокуйбышевский НПЗ.

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