"Оккупанты всегда под прицелом": снайперы ВСУ показали профессиональную работу по врагу (видео)

Силы обороны Украины продолжают уничтожать врагов, с оружием в руках пришедших в Украину. В частности, не перестают удивлять снайперы ВСУ.

На Facebook-странице 28-й отдельной мобилизованной бригады имени Рыцарей Зимнего Похода. Там показали, как снайперы держат под прицелом российских оккупантов.

"Снайперы 28-й омбр неустанно работают на нашу победу!" – говорится в подписи.

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Какая ситуация на фронте

Секретарь парламентского комитета по вопросам нацбезопасности, обороны и разведки, полковник СБУ Роман Костенко в эфире телеканала "Эспрессо" заявил, что в Запорожском направлении враг создает условия для дальнейшего наступления весной.

По его словам, россияне подтягивают войска, вытесненные с правого берега Днепра.

"Противник подтянул силы на Запорожское направление. Это войска, которые вышли из правобережья Днепра, которые были вытеснены ВСУ и перешли на левый берег, чтобы усилить восточное и Запорожское направления. Противник этими резервами пытается протиснуть Бахмут и Соледар, а на Юге мы видим. они накапливают резервы", – сказал Костенко.

Он подчеркнул, что Россия понимает, что для Украины важно Запорожское направление. Там российские оккупанты там ведут активные действия и малыми группами пытаются захватывать территории.

"Противник готовится к весенней кампании, и сейчас создает себе условия для дальнейшего наступления накопления резервов и введения этих подразделений в боевые действия. Противник ведет активные действия", – пояснил полковник СБУ.

Потому украинские военные должны остановить врага и создать условия для наступления ВСУ.

В свою очередь, министр обороны Алексей Резников не исключает нового наступления россиян на юге и на востоке Украины уже весной.

"Весна – лучший период для возобновления наступления для всех сторон… Мы понимаем, что они будут готовы начать и, конечно, мы должны быть готовы начать", – пояснил министр.

Напомним, что Вооруженные Силы Украине будут делать все возможное, чтобы российская война закончилась уже в этом году. Однако окончание войны зависит не только от Украины.

Руководитель ГУР Кирилл Буданов анонсировал большое контрнаступление весной 2023 года. По его словам, боевые действия на линии фронта будут самыми жаркими именно в марте.

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