"Окупанти завжди під прицілом": снайпери ЗСУ показали професійну роботу по ворогу (відео)

Сили оборони України продовжують знищувати ворогів, які зі зброєю в руках прийшли в Україну. Зокрема не перестають дивувати снайпери ЗСУ.

На Facebook-сторінці 28-ї окремої мобілізованої бригади імені Лицарів Зимового Походу. Там показали, як снайпери тримають під прицілом російських окупантів.

"Снайпери 28-ої омбр невпинно працюють на нашу перемогу!" – йдеться у підписі.

Відео дня

Читайте також: Снайпери ССО показали знищення окупантів, яким не допомагає навіть темрява

Яка ситуація на фронті

Секретар парламентського комітету з питань нацбезпеки, оборони та розвідки, полковник СБУ Роман Костенко в етері телеканалу "Еспресо" заявив, що на Запорізькому напрямку ворог створює умови для подальшого наступу весною.

За його словами, росіяни підтягують війська, які були витіснені з правого берега Дніпра.

"Противник підтягнув сили на Запорізький напрямок. Це війська, які вийшли з правобережжя Дніпра, які були витіснені ЗСУ та перейшли на лівий берег, щоб посилити східний та Запорізький напрямки. Противник цими резервами намагається протиснути Бахмут і Соледар, а на Півдні ми бачимо, що вони накопичують резерви", – сказав Костенко.

Він наголосив, що росія розуміє, що для України є важливим Запорізький напрямок. Там російські окупанти там ведуть активні дії та малими групами намагаються захоплювати території.

"Противник готується до весняної кампанії, і зараз створює собі умови для подальшого наступу накопиченням резервів та введенням цих підрозділів у бойові дії. Противник веде активні дії", – пояснив полковник СБУ.

Тому українські військові мають зупинити ворога та створити умови для наступу ЗСУ.

Своєю чергою міністр оборони Олексій Резніков не виключає нового наступу росіян на півдні та на сході України вже навесні.

"Весна – найкращий період для відновлення наступу для всіх сторін... Ми розуміємо, що вони будуть готові розпочати і, звичайно, ми маємо бути готові розпочати", – пояснив міністр.

Нагадаємо, що Збройні Сили Україні робитимуть усе можливе, аби російська війна закінчилася вже цього року. Проте закінчення війни залежить не лише від України.

Керівник ГУР Кирило Буданов анонсував великий контрнаступ весною 2023 року. За його словами, бойові дії на лінії фронту будуть найспекотнішими саме у березні.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!