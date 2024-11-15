Они могут не понравиться Зеленой Змее: какие цвета нельзя одевать в новогоднюю ночь-2025

Встреча Нового года 2025 - года Зеленой Деревянной Змеи - прекрасная возможность привлечь в свою жизнь удачу и гармонию. Согласно традициям, для этого следует выбрать одежду в цветах, импонирующих символ года. Об этом пишет WOFS.

Основными рекомендованными цветами для новогодних нарядов являются:

Зеленый – как основной цвет года, символизирующий рост, гармонию и процветание.

Коричневый – цвет, связанный с землей и стабильностью, важными для Змеи.

Золотистый – цвет богатства и успеха.

Серебристый – придает образу элегантности и изысканности.

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Вместо этого следует избегать агрессивных, ярких цветов, которые могут разозлить Зеленую Деревянную Змею:

Черный и серый – ассоциируются с отрицательными эмоциями.

Ярко-красный – слишком страстный и энергичный.

Флуоресцентные оттенки – могут раздражать.

Темно-синий – связан с водой, что может повредить дереву.

В общем, рекомендуется отдать предпочтение естественным, спокойным оттенкам, отражающим связь с окружающим миром. Это поможет настроиться на позитив и будет способствовать гармонии в новом году.

Однако следует учитывать, что астрология и подобные учения не научны, а прогнозы по гороскопам не всегда сбываются. Поэтому воспринимать эту информацию следует скорее как рекомендацию, а не абсолютную истину.

Напомним, мы уже писали, что нельзя делать в новогоднюю ночь, чтобы не потерять удачу на следующем году.

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