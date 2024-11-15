Вони можуть не сподобатись Зеленій Змії: які кольори не можна одягати у новорічну ніч-2025

Зустріч Нового року 2025 - року Зеленої Деревʼяної Змії - є чудовою можливістю залучити в своє життя удачу та гармонію. Згідно з традиціями, для цього слід обрати одяг у кольорах, які імпонують символу року. Про це пише WOFS.

Основними рекомендованими кольорами для новорічного вбрання є:

Зелений - як основний колір року, що символізує ріст, гармонію та процвітання.

Коричневий - колір, пов'язаний із землею та стабільністю, важливими для Змії.

Золотистий - колір багатства та успіху.

Сріблястий - надає образу елегантності та вишуканості.

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Натомість, варто уникати агресивних, яскравих кольорів, які можуть розлютити Зелену Деревʼяну Змію:

Чорний та сірий - асоціюються з негативними емоціями.

Яскраво-червоний - занадто пристрасний та енергійний.

Флуоресцентні відтінки - можуть дратувати.

Темно-синій - пов'язаний із водою, що може зашкодити дереву.

Загалом, рекомендовано віддати перевагу природним, спокійним відтінкам, що відображають зв'язок із навколишнім світом. Це допоможе налаштуватися на позитив і сприятиме гармонії в новому році.

Проте слід враховувати, що астрологія та подібні вчення не є науковими, а прогнози за гороскопами не завжди збуваються. Тому сприймати цю інформацію варто радше як рекомендацію, а не абсолютну істину.

Нагадаємо, ми вже писали, що не можна робити у новорічну ніч, щоб не втратити удачу на наступному році.

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