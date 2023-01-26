'Опасность будет исходить из воды': астролог рассказала, что принесет Украине 2023 год, и назвала самый тяжелый период

2023 может оказаться непростым для всего мира – если посмотреть в историю, то большие катаклизмы случались в год Черного Водяного Кролика. Речь идет и об авиакатастрофах, и стихийных бедствиях, и государственных переворотах.

Об этом в интервью УНИАН заявила астролог Яна Тимощук. По ее словам, тяжело будет не только Украине, но и другим государствам. К примеру, Япония может пострадать от цунами.

"В РФ вообще будет максимально неспокойно. Однако страна-агрессор будет устраивать теракты, и это может повлиять на Украину… Вообще, стоит ожидать опасности из воды. Возможно, в Украине будет наводнение. Или РФ может нанести удары из Черного моря. Также возможно, что рашисты решат взорвать дамбы, что также приведет к наводнению и трагедиям…" – отметила она.

В то же время, Тимощук уточнила, что в Украине других масштабных катаклизмов не будет. Однако впереди непростой период – февраль, март и апрель окажутся наиболее опасными. Это связано с таким циклом, как аркан "дьявола" – через пятнадцать месяцев с начала полномасштабного вторжения активные боевые действия будут постепенно прекращаться.

Стоит отметить, что астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Как сообщал UAportal, Уранус также заявил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.