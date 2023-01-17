Оригинальные поздравления с Крещением Господним: проза и открытки

Каждый год православные верующие отмечают Крещение Господне или Крещение 19 января. Этот праздник является третьим и завершающим праздником рождественского цикла.

На этот праздник принято освящать воду и нырять в прорубь. UAportal собрал оригинальные поздравления с Крещением в прозе, стихах и картинках.

Поздравления в прозе

Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а только любовь и надежда согревали сердце .

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С Крещением! Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера праздника, уют и любовь, а в сердце только хорошие эмоции! Пусть Бог помогает вам во всем!

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В день Крещения Господня от чистого сердца шлю свой добрый привет с пожеланиями мира над головой и чистого неба, радости в доме и благополучия, веры в души и только счастливых надежд.

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В чудесный православный праздник – Крещение Господне я желаю вам очищения души и тела, свежести мыслей и чувств, укрепления в сердцах ваших веры и надежды. Пусть ваши дни будут наполнены радостными событиями, приятными сюрпризами, миром и любовью.

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С Крещением Господним! Пусть в этот день Господь Бог проявит к Вам свою милость и снисхождение, и простит за все грехи. Желаю обновиться, омолодиться и обрести счастье, покой и уют.

Стихотворные поздравления

Зірниця з неба світло кидає

Ісус сьогодні Хрещення приймає

Нехай ця зірниця в Йорданські свята

Несе всі злагоди до вашої хати.

У Йорданську цю годину

Віншую вашу всю родину!

Хай рід ваш славиться в народі,

Хай прибуває в вашім роді!

Я вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості Вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

Поздравительные открытки

Напомним, UAportal рассказал об истории этого праздника, традициях и запретах, а также подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе.

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