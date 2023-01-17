Оригінальні привітання з Хрещенням Господнім: проза та листівки

Кожного року православні віряни відзначають Хрещення Господнє або Водохреще 19 січня. Це свято є третім і завершальним святом різдвяного циклу.

На це свято прийнято освячувати воду та пірнати в ополонку. UAportal зібрав оригінальні вітання з Водохрещем у прозі, віршах та картинках.

Привітання у прозі

Вітаю з Хрещенням Господнім і щиро бажаю, щоб краплі святої води додали бадьорість, силу і здоров'я тілу, щоб в цей день перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце.

Відео дня

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З Хрещенням! Хай у вашому помешканні завжди панує атмосфера свята, затишок та любов, а в серці – лише хороші емоції! Нехай Бог допомагає вам у всьому!

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У день Хрещення Господнього від чистого серця шлю свій добрий привіт з побажаннями миру над головою і чистого неба, радості в домі та добробуту, віри в душі та тільки щасливих надій.

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У чудовий православне свято – Хрещення Господнє я бажаю вам очищення душі і тіла, свіжості думок і почуттів, зміцнення в серцях ваших віри і надії. Нехай дні ваші будуть наповнені радісними подіями, приємними сюрпризами, світом і любов’ю.

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З Хрещенням Господнім!Нехай в цей день Господь Бог проявить до Вас свою милість і поблажливість, і пробачить за всі гріхи. Бажаю оновитися, омолодитися і знайти щастя, спокій і затишок.

Віршовані привітання

Зірниця з неба світло кидає

Ісус сьогодні Хрещення приймає

Нехай ця зірниця в Йорданські свята

Несе всі злагоди до вашої хати.

У Йорданську цю годину

Віншую вашу всю родину!

Хай рід ваш славиться в народі,

Хай прибуває в вашім роді!

Я вас усіх поздоровляю,

Щастя радості бажаю.

Нехай же справді буде так

Як ми собі бажаєм,

Щоб не згасав Йорданський знак

Над нашим рідним краєм.

Веселіться всі

Христос ся Хрещає!

***

Нехай Хрещення Господнє в хату,

Радості Вам принесе багато,

Розбудить приспані надії,

Добром і щастям Вас засіє,

Водицею окропить та любов'ю,

І подарує вам міцне здоров'я!

Вітаю з Хрещенням Христовим!

***

З вечерею усіх смачною, з

Йорданською святою водою!

Щоби Ісус, що охрестився,

Завжди в потребі заступився.

За весь Ваш рід і за родину,

За нашу неньку Україну,

Щоб гості з’їхались бажані,

Христос хрестився у Йордані!

***

Мороз лютує за вікном,

Тріщать дрова у пічці,

Освятилася вода,

В озері та в річці!

Йордан вийшов з берегів,

Богові вклонився,

Радісно затанцював,

Бо Христос Хрестився!

Вітальні листівки

Нагадаємо, UAportal розповів про історію цього свята, традиції та заборони, а також підготував кращі вітання у віршах і прозі.

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