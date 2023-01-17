Оригінальні привітання з Хрещенням Господнім: проза та листівки
Кожного року православні віряни відзначають Хрещення Господнє або Водохреще 19 січня. Це свято є третім і завершальним святом різдвяного циклу.
На це свято прийнято освячувати воду та пірнати в ополонку. UAportal зібрав оригінальні вітання з Водохрещем у прозі, віршах та картинках.
Привітання у прозі
Вітаю з Хрещенням Господнім і щиро бажаю, щоб краплі святої води додали бадьорість, силу і здоров'я тілу, щоб в цей день перед очима відкрився новий світлий і добрий шлях, щоб не було хвилин печалі в житті, а лише любов і надія зігрівали серце.
***
З Хрещенням! Хай у вашому помешканні завжди панує атмосфера свята, затишок та любов, а в серці – лише хороші емоції! Нехай Бог допомагає вам у всьому!
***
У день Хрещення Господнього від чистого серця шлю свій добрий привіт з побажаннями миру над головою і чистого неба, радості в домі та добробуту, віри в душі та тільки щасливих надій.
***
У чудовий православне свято – Хрещення Господнє я бажаю вам очищення душі і тіла, свіжості думок і почуттів, зміцнення в серцях ваших віри і надії. Нехай дні ваші будуть наповнені радісними подіями, приємними сюрпризами, світом і любов’ю.
***
З Хрещенням Господнім!Нехай в цей день Господь Бог проявить до Вас свою милість і поблажливість, і пробачить за всі гріхи. Бажаю оновитися, омолодитися і знайти щастя, спокій і затишок.
Віршовані привітання
Зірниця з неба світло кидає
Ісус сьогодні Хрещення приймає
Нехай ця зірниця в Йорданські свята
Несе всі злагоди до вашої хати.
У Йорданську цю годину
Віншую вашу всю родину!
Хай рід ваш славиться в народі,
Хай прибуває в вашім роді!
Я вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!
***
Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості Вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
***
З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
***
Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!
Вітальні листівки
Нагадаємо, UAportal розповів про історію цього свята, традиції та заборони, а також підготував кращі вітання у віршах і прозі.
Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Телеграм-канал!