Оригинальные поздравления с Крещением Господним: проза и открытки
Каждый год православные верующие отмечают Крещение Господне или Крещение 19 января. Этот праздник является третьим и завершающим праздником рождественского цикла.
На этот праздник принято освящать воду и нырять в прорубь. UAportal собрал оригинальные поздравления с Крещением в прозе, стихах и картинках.
Поздравления в прозе
Поздравляю с Крещением Господним и искренне желаю, чтобы капли святой воды придали бодрость, силу и здоровье телу, чтобы в этот день перед глазами открылся новый светлый и добрый путь, чтобы не было минут печали в жизни, а только любовь и надежда согревали сердце .
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С Крещением! Пусть в вашем доме всегда царит атмосфера праздника, уют и любовь, а в сердце только хорошие эмоции! Пусть Бог помогает вам во всем!
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В день Крещения Господня от чистого сердца шлю свой добрый привет с пожеланиями мира над головой и чистого неба, радости в доме и благополучия, веры в души и только счастливых надежд.
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В чудесный православный праздник – Крещение Господне я желаю вам очищения души и тела, свежести мыслей и чувств, укрепления в сердцах ваших веры и надежды. Пусть ваши дни будут наполнены радостными событиями, приятными сюрпризами, миром и любовью.
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С Крещением Господним! Пусть в этот день Господь Бог проявит к Вам свою милость и снисхождение, и простит за все грехи. Желаю обновиться, омолодиться и обрести счастье, покой и уют.
Стихотворные поздравления
Зірниця з неба світло кидає
Ісус сьогодні Хрещення приймає
Нехай ця зірниця в Йорданські свята
Несе всі злагоди до вашої хати.
У Йорданську цю годину
Віншую вашу всю родину!
Хай рід ваш славиться в народі,
Хай прибуває в вашім роді!
Я вас усіх поздоровляю,
Щастя радості бажаю.
Нехай же справді буде так
Як ми собі бажаєм,
Щоб не згасав Йорданський знак
Над нашим рідним краєм.
Веселіться всі
Христос ся Хрещає!
***
Нехай Хрещення Господнє в хату,
Радості Вам принесе багато,
Розбудить приспані надії,
Добром і щастям Вас засіє,
Водицею окропить та любов'ю,
І подарує вам міцне здоров'я!
Вітаю з Хрещенням Христовим!
***
З вечерею усіх смачною, з
Йорданською святою водою!
Щоби Ісус, що охрестився,
Завжди в потребі заступився.
За весь Ваш рід і за родину,
За нашу неньку Україну,
Щоб гості з’їхались бажані,
Христос хрестився у Йордані!
***
Мороз лютує за вікном,
Тріщать дрова у пічці,
Освятилася вода,
В озері та в річці!
Йордан вийшов з берегів,
Богові вклонився,
Радісно затанцював,
Бо Христос Хрестився!
Поздравительные открытки
Напомним, UAportal рассказал об истории этого праздника, традициях и запретах, а также подготовил лучшие поздравления в стихах и прозе.
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