Ощадбанк представил обновленные сервисы: что стало доступно клиентам

Государственный банк "Ощадбанк" внедрил новый цифровой инструмент для предпринимателей в Украине, упрощающий процесс подачи документов. Речь идет о запуске сервиса мультишеринга – функции обмена документами между несколькими сторонами.

Об этом говорится в официальных данных "Ощадбанка". Новая услуга станет доступна для представителей микро-, малого и среднего бизнеса (ММСБ). Этот инструмент будет работать через приложение "Дія" и будет интегрирован в онлайн-платформу Ощадбищнес.

В банке отмечают, что благодаря новому сервису бизнес-клиенты смогут отправлять полный комплект необходимых документов в рамках одного запроса, что значительно повышает оперативность и удобство ведения дел.

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Услуга будет включать в себя обмен такими документами, как:

ID-карты и загранпаспорта;

индивидуальные налоговые номера;

виды на временное или постоянное проживание;

справки о доходах;

свидетельства о рождении;

документы для внутренне перемещенных лиц;

записи об изменении имени, заключении или расторжении брака;

пенсионные удостоверения;

дипломы об образовании;

удостоверение участников боевых действий;

водительские права;

техпаспорта на транспортные средства;

студенческие билеты.

Как воспользоваться новой услугой

Чтобы активировать сервис мультишеринга документов, необходимо выполнить несколько простых шагов:

нажать специальную кнопку или отсканировать QR-код с помощью приложения "Дія";

выбрать из перечня нужные документы;

подтвердить запрос с помощью электронной подписи Дія.

Напомним, ранее мы рассказывали, что Сбербанк требует от клиентов данные об объемах средств.

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