От неизвестной болезни пострадали 18 россиян, отдыхавших в Египте
Почти у двух десятков отдыхавших в Египте россиян обнаружили неизвестное заболевание, похожее на лихорадку денге. Роспотребнадзор попросил отдыхающих в Египте соблюдать осторожность.
Как сообщают российские СМИ, сейчас известно о 18 людях, подхвативших опасное заболевание. Роспотребнадзор усилил санитарно-карантинный контроль за прибывающими из Египта авиарейсами.
"В связи с ситуацией по прибывающим из Египта рейсам Роспотребнадзором усилен санитарно-карантинный контроль, в том числе с помощью автоматизированной информационной системы "Периметр"", – говорится в сообщении.
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По информации Министерства здравоохранения и народонаселения Египта, вспышка неизвестной лихорадки зафиксирована в провинции Кена – в 600 километрах южнее Каира.
Что известно о лихорадке денге
Это острая вирусная инфекция. Она передается через укусы комаров Aedes aegypti, которые также переносят желтую лихорадку.
Симптомы лихорадки денге:
- Высокая температура (39-40 градусов)
- Головная боль
- Боли в мышцах и суставах
- Сыпь
- Усталость
- Тошнота и рвота
В большинстве случаев лихорадка денге проходит без осложнений, но в некоторых случаях может привести к серьезным проблемам со здоровьем.
Лечение лихорадки денге симптоматическое. Пациентам назначают лекарства для понижения температуры, боли и воспаления. В тяжелых случаях может потребоваться госпитализация.
Ранее ученые обнаружили составляющие запаха людей, наиболее привлекающих комаров.
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