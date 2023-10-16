Отключение света осенью и зимой: где смотреть графики блэкаутов

Украинские энергетики готовят сети для успешного прохождения осеннего и зимнего периода. Однако массовые отключения света в Украине все же прогнозируют, в частности, из-за планов россиян во время отопительного сезона продолжить атаку на энергетические объекты.

В частности, заместитель министра энергетики Светлана Гринчук заверила, что энергетики не планируют отключения электричества, но подготовили их графики, если энергетическая инфраструктура будет повреждена российскими атаками.

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"Мы не планируем блэкаутов и отключений, но операторами системы распределения подготовлены графики отключений, если вдруг атаки россиян и повреждения будут такими, что нам придется внедрять эти графики", — сказала чиновница.

Энергетическая компания ДТЭК сообщила, что готова к осенне-зимнему периоду 2023-2024 и сформировала запас оборудования на случай российских обстрелов.

"Этой зимой оккупанты могут повторить свой энергетический террор и энергетики к этому готовы", — сообщил генеральный директор ДТЭК Максим Тимченко.

На сайте ДТЭК можно увидеть графики возможных блэкаутов. Вы можете зайти на сайт, выбрать свой город и улицу и посмотреть запланированные отключения электричества.

Например, в Киеве планируется такой график отключений:

То есть: 2 часа со светом, 4 часа без электричества и 3 часа – возможные отключения.

Графики отключений от других энергетических компаний должны быть доступны на их сайтах или в мобильных приложениях. Для проверки графика вам нужно указать адрес – город, название улицы и номер дома.

Напомним, этой зимой украинцев могут ожидать более длительные отключения электричества, чем в прошлом сезоне. В частности, света может быть не по 10 часов.

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