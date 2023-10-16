Відключення світла восени та взимку: де дивитися графіки блекаутів

Українські енергетики готують мережі для вдалого проходження осіннього й зимового періоду. Однак масові вимкнення світла в Україні все ж прогнозують, зокрема, через плани росіян під час опалювального сезону продовжити атаку на енергетичні об'єкти.

Зокрема, заступниця міністра енергетики Світлана Гринчук запевнила, що енергетики не планують відключень електрики, але підготували їхні графіки, якщо енергетична інфраструктура буде пошкоджена російськими атаками.

Читайте також: Як підготуватися до блекаутів: список продуктів та речей, які мають бути в будинку

"Ми не плануємо блекаутів і відключень, але операторами системи розподілу підготовлено графіки відключень, якщо раптом атаки росіян і пошкодження будуть такими, що нам доведеться впроваджувати ці графіки", — сказала чиновниця.

Енергетична компанія ДТЕК повідомила, що готова до осінньо-зимового періоду 2023-2024 і сформувала запас обладнання на випадок російських обстрілів.

"Цієї зими окупанти можуть повторити свій енергетичний терор і енергетики до цього готові", – повідомив генеральний директор ДТЕК Максим Тімченко.

На сайті ДТЕК можна побачити графіки можливих блекаутів. Ви можете зайти на сайт, обрати своє місто та вулицю й переглянути заплановані вимкнення електрики.

Для прикладу, у Києві планується такий графік відключень:

Тобто: 2 години зі світлом, 4 години без електрики та 3 години – можливі відключення.

Графіки відключень від інших енергетичних компаній мають бути доступними на їх сайтах, чи у мобільних додатках. Для перевірки графіку вам треба вказати адресу – місто, назва вулиці та номер будинку.

Нагадаємо, цієї зими на українців можуть чекати довші відключення електрики, ніж минулого сезону. Зокрема, світла може не бути по 10 годин.

Бажаєте отримувати найактуальніші новини про війну та події в Україні – підписуйтесь на наш Telegram-канал!