Отложите до лучших времен: какие популярные вещи не будут модными в 2023 году

Для того чтобы быть в этом году в модном тренде, стоит избавиться от нескольких вещей, которые точно есть в вашем гардеробе. Стилисты советуют отложить на потом большие свитера, цветастые платья и длинные кардиганы.

Эти вещи вышли из моды, однако могут вернуться к трендам, так что лучше отложите их до лучших времен.

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Не модными стали:

Большие бесформенные свитера – они скрывают фигуру и делают ее более "грузной". В этом сезоне лучше подбирать те свитера, которые будут подчеркивать ваши прелести.

При этом свитера оверсайз можно оставить, однако следите за тем, чтобы они не растянулись. Если это уже произошло, лучше отложите их, или же отдайте тем, чья фигура крупнее вашей.

Цветочные платья в этом году тоже не будут трендовыми. На смену им пришли более "скромные" принты – в полоску, клетку или мелкие цветочки.

Весной не надевайте длинные кардиганы из тонкой ткани. Их заменят длинные бомберы. Дизайнер Андре Тан говорит, что в тренде будут удлинены модели бомберов, украшенные вышивками и прочим декором.

Из моды вышла и плиссированная одежда. Ему взамен стоит выбрать широкие брюки, или юбки-трапеции. Будут модны также кофты с воланами и буфами. Итак, перебирая вещи в шкафу, обратите внимание именно на одежду такого фасона.

Не модными стали однотипные джемпера и брюки.

А как выглядеть модной этой весной и летом, вы сможете прочитав советы известного украинского дизайнера.

Напомним, что стилисты показали девять предметов одежды, которые должны находиться в гардеробе каждой модницы. Эти вещи никогда не выйдут из моды и будут выручены в любой ситуации.

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