'Оторвало башню': бойцы 28 ОМБр точным выстрелом остановили 'нарушивший ПДД' танк оккупантов (видео)

На одном из направлений фронта аэроразведка 28-й отдельной механизированной бригады им. Рыцарей Зимнего Похода зафиксировала российский танк, не на большой скорости двигавшийся в сторону лесопосадки. Точным выстрелом "нарушитель" был остановлен.

Видео ликвидации вражеской техники публиковали бойцы 28 ОМБр в Фейсбуке. Отмечается, что танк врага "нарушал правила дорожного движения" – не включал сигнал поворота, без остановки проезжал железнодорожный переезд и превышал скорость.

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"За нарушение должно быть неотвратимое наказание. Нарушителя мы обнаружили, а наказать его желали все, кто был рядом. Получилось метко и громко", — отметили воины из 28 ОМБр им. Рыцарей Зимнего Похода.

На кадрах, опубликованных 28 ОМБр, можно увидеть, как после попадания башня танка улетает на десятки метров, а корпус боевой машины после яркого взрыва разлетается вдребезги.

Напомним, утром 17 августа украинские военные сообщили, что были сбиты два вражеских вертолета Ка-52 "Аллигатор", стоимость одного составляет около 16 млн долларов. Впоследствии появилось видео поражения боевого "Аллигатора" вблизи Роботиного на Запорожском направлении.

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