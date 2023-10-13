Ожидается существенное похолодание: синоптики сказали, когда в Украине выпадет снег

В Украине ожидается значительное похолодание. Его синоптики прогнозируют уже с 16 октября.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что со следующей недели в Украине будет по-настоящему холодно.

"Похолодание начнется уже в воскресенье, а с 16 октября температура воздуха в большинстве областей Украины будет составлять 9-12 градусов, на юге, крайнем востоке и Закарпатье до 15 градусов", — сказала она.

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Диденко говорит, что в конце следующей недели в северных и западных областях местами возможен снег.

Что касается погоды на выходные, Наталья Диденко прогнозирует, что в субботу, 14 октября, ожидается сухая и преимущественно солнечная погода. Днем температура воздуха прогреется до 22 градусов. В западных областях будет еще теплее – до 25 градусов.

"Единственный не очень комфортный нюанс – на западе и севере Украины ожидается сильный юго-западный ветер, порой до 15-20 метров в секунду", – добавила она.

Синоптик Игорь Кибальчич отметил, что период теплой комфортной погоды продержится в стране всего 2-4 дня. Он назвал этот период "коротким бабьим летом".

Он сообщил, что в субботу по всей Украине будет тепло, кое-где до 25 градусов тепла. В воскресенье 15 октября дожди пройдут в западных областях. Температура воздуха здесь прогнозируется от 8 до 13 тепла.

В северных областях днем ожидаются умеренные дожди. Днем будет тепло – 18 градусов.

В центральных областях небольшой дождь ожидается к вечеру. Днем термометры покажут 23 градуса.

В южной части страны и в Крыму без осадков. Ночью до 13 градусов тепла, а днем до 24 градусов.

В восточных областях тоже без осадков. Ночью до плюс 11, днем от 18 до 23.

Напомним, в Украине лето может длиться дольше трех месяцев. В следующие годы лето будет начинаться раньше, а заканчиваться позже.

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