Пасха 2023: лучшие поздравления и открытки на украинском языке
16 апреля православные христиане празднуют Воскресение Христово. На Пасху в Украине принято начиная с пасхальной ночи и последующие сорок дней христосоваться и приветствовать друг друга словами: "Христос воскрес! Воистину воскрес!". А еще при этом приветствии нужно трижды целоваться в щеки.
Если ваши родные или близкие вдали от вас и поздравить с пасхальными праздниками вы можете только открытками или сообщениями, воспользуйтесь поздравительными открытками и словами, которые помогут передать ваши любовь и тепло.
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Пасхальные картинки:
Предлагаем вам поздравления на Пасху на украинском языке в прозе:
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З Великоднем вас вітаю, з цим світлим та чистим днем!
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Христос Воскрес! Бажаю добра, процвітання та всіх благ. Нехай у душі панує тепло та спокій, над головою буде мирне небо, а поряд — рідні та друзі. Нехай благословенне свято принесе у вашу родину розуміння, гармонію та радість. Нехай усі сумніви, жалі та образи залишать вас назавжди, а залишиться лише щастя та любов!
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Вітаю з Великоднем! У Світле Христове Воскресіння бажаю вірити, мріяти, сподіватися! Живіть із любов'ю в серці, цінуйте кожен момент свого життя та прислухайтесь до поклику серця. Нехай Господь захистить вас від бід та негоди! Нехай світле свято принесе благодать, спокій та щастя!
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Христос Воскрес! Бажаємо вам Божої благодаті на кожен новий день. Нехай благословення зійде на вашу сім'ю, а Господь дарує міцне здоров'я і довге активне життя, сповнене радісних подій. Нехай поряд по життю будуть лише вірні, добрі та чуйні люди. Нехай береже вас Господь і відводить усі біди та неприємності від вашого дому!
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Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел-охоронець захистить від негараздів, а благодать Божа сповнить ваші серця!
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Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства. *** З Великоднем вітаю! Бажаю прощати, цінувати, любити та жертвувати собою заради інших.
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З Паскою! Бажаю Божого благословення на все життя.
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Вітаємо з Великоднем! Нехай у вашому серці завжди живе кохання, а доля буде прихильною!
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Христос Воскрес! Нехай цієї Світлої Неділі у вашому домі оселиться радість, любов і спокій.
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Пасхальные открытки-поздравления:
Ранее мы сообщали, что класть в корзину, чтобы освятить ее в церкви на Пасху.
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