Великдень 2023: найкращі вітання та листівки українською мовою

16 квітня православні християни святкують Воскресіння Христове. На Великдень в Україні заведено починаючи з великодньої ночі та наступні сорок днів христосатися та вітати одне одного словами: "Христос воскрес! Воістину воскрес!". А ще при цьому вітанні треба тричі цілуватися у щоки.

Якщо ваші рідні чи близькі далеко від вас й привітати з великодніми святами ви можете лише листівками чи повідомленнями, то скористайтеся вітальними листівками й словами, що допоможуть передати ваші любов й тепло.

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Картинки до Великодня:

Відео дня

Пропонуємо вам вітання на Великдень українською мовою у прозі:

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З Великоднем вас вітаю, з цим світлим та чистим днем!

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Христос Воскрес! Бажаю добра, процвітання та всіх благ. Нехай у душі панує тепло та спокій, над головою буде мирне небо, а поряд — рідні та друзі. Нехай благословенне свято принесе у вашу родину розуміння, гармонію та радість. Нехай усі сумніви, жалі та образи залишать вас назавжди, а залишиться лише щастя та любов!

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Вітаю з Великоднем! У Світле Христове Воскресіння бажаю вірити, мріяти, сподіватися! Живіть із любов'ю в серці, цінуйте кожен момент свого життя та прислухайтесь до поклику серця. Нехай Господь захистить вас від бід та негоди! Нехай світле свято принесе благодать, спокій та щастя!

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Христос Воскрес! Бажаємо вам Божої благодаті на кожен новий день. Нехай благословення зійде на вашу сім'ю, а Господь дарує міцне здоров'я і довге активне життя, сповнене радісних подій. Нехай поряд по життю будуть лише вірні, добрі та чуйні люди. Нехай береже вас Господь і відводить усі біди та неприємності від вашого дому!

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Зі світлим святом Великодня! Нехай ангел-охоронець захистить від негараздів, а благодать Божа сповнить ваші серця!

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Христос Воскрес! Бажаю весняного тепла у серці, процвітання, миру та благоденства. *** З Великоднем вітаю! Бажаю прощати, цінувати, любити та жертвувати собою заради інших.

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З Паскою! Бажаю Божого благословення на все життя.

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Вітаємо з Великоднем! Нехай у вашому серці завжди живе кохання, а доля буде прихильною!

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Христос Воскрес! Нехай цієї Світлої Неділі у вашому домі оселиться радість, любов і спокій.

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Вітальні листівки до Великодня

Раніше ми повідомляли, що класти у кошик, щоб освятити його у церкві на Великдень.

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