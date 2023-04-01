Пасхальный стол: какие блюда были обязательными у наших предков

Украинцы, как и принято, начинают подготовку к празднованию Пасхи раньше времени. Но больше всего времени издавна всегда тратили именно на приготовление различных ритуальных блюд.

Известно, что главными блюдами Пасхи являются пасхальные яйца и пасхальный хлеб. Кроме того, в пасхальной корзине обязательны и мясные блюда – запеченный кусок мяса, домашняя колбаса, жареная или копченая подбрюшина с пряностями и приправами.

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Пасхальный хлеб готовили на молоке, добавляли много яиц, изюма или курага и украшали верхушку хлеба взбитым с сахаром белком. Яиц на Пасху пытались сварить больше. Доктор исторических наук Александр Курочкин в комментарии изданию "Этнография" рассказал, что состоятельные семьи в Украине могли наварить в Пасху из 300 яиц, а затем раздавать их менее состоятельным крестьянам и жертвовали пасхальные яйца в храмы.

Ученый рассказал также, что среди украинцев Карпат было поверье: конец света не наступит до тех пор, пока люди будут придерживаться обычая раскрашивать яйца накануне Светлого Воскресения.

Издавна было заведено на Пасху в церковь брать с собой нарядно одетую корзину, в которую складывали: паски, пасхальные яйца, хлеб, соль, жаркое, колбасы, пироги и вино. Затем освященными продуктами угощали каждого члена семьи.

На праздничный стол было принято подавать 40 блюд, которые должны символизировать 40 дней Великого поста, что предшествовал Пасхе. Однако такую роскошь могли позволить себе только состоятельные семьи.

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Поэтому обязательными блюдами праздничного стола были паски, пасхальные яйца, пирожки с разными начинками, вареники, разносолы, салат со свеклой, для детей готовили творожные паски. Блюда из мяса готовили тоже разнообразные – домашние запеченные колбасы, сало с пряностями, буженина, запеченная подбрюшина, студень, ветчина, мясной рулет, бигос, разные блюда из курятины.

Некоторые украинцы до сих пор подают на стол горячие блюда – как и было принято у наших предков. А готовили борщи или супы в субботу, потому что на Пасху не разрешалась какая-либо работа по дому.

К столу подавали компот, компоты и красное вино, что должно было символизировать кровь, которую пролил за человечество Иисус Христос.

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