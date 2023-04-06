Пасхальный венок: как сделать изысканную выпечку на праздник

Ароматный и красивый пасхальный венчик с ореховой начинкой – отличная идея для создания праздничного настроения. Этот рецепт выпечки станет идеальным дополнением к чаепитию после сытного праздничного застолья.

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Ингредиенты:

25 граммов свежих дрожжей;

175 миллилитров молока;

пол стакана сахара;

600 граммов муки;

150 граммов сливочного масла;

3 яйца;

щепотка соли;

100 граммов тертого фундука или грецких орехов;

15 грамм молотой корицы;

1 столовая ложка какао;

3 ложки миндальных хлопьев.

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Для начала большую миску нужно заполнить мукой, сахаром, дрожжами, солью, 2 яйцами и 50 граммами растопленного масла, после чего тщательно перемешать и сформовать тесто. После этого оставьте его под крышкой на 40 минут.

Далее нужно подготовить начинку, для этого смешайте орехи с корицей, какао, сахаром и мягким маслом.

После того, как тесто настоялось, переложите его на стол, застеленный бумагой для выпечки, и снова вымешайте. Раскатайте его большим прямоугольником (около 60x30 сантиметров) и выложите на него ореховую массу.

Разогрейте духовку до 180 градусов и сверните тесто в рулет. Острым ножом разрежьте рулет вдоль на две части (оставьте общий конец, не дорезайте до конца) и разделите так, чтобы была видна начинка. Разложите обе части рулета на подготовленную деку для запекания и переложите их друг на друга так, чтобы начинка была сверху. Слегка скрутите две части вместе, чтобы образовался большой кольцевой венчик.

Разбейте последнее яйцо в другой миске и сбрызните его по веночку, а затем украсьте миндальными хлопьями.

Запекайте в духовке около 25-30 минут, пока венчик не станет золотистым сверху. Выньте из духовки, охладите на проволочной подставке, а затем подавайте на стол, украшенный свежими цветами и пасхальными украшениями.

Приятного аппетита!

Напомним, что краффин – вкусный десерт, состоящий из слоеного теста и кекса. Обычно его готовят к Пасхе, а главной особенностью является начинка разными ингредиентами (орехи, сухофрукты, цукаты, мак, вишни, творог или джем).

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