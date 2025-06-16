Платят по 90 тысяч, а кадров нет: кто сейчас в дефиците на рынке труда

В Украине остро не хватает работников технических специальностей – в том числе фрезеровщиков, токарей, инженеров. Самый большой кадровый голод ощущается в Харькове.

Из-за нехватки квалифицированных рабочих в некоторых регионах уровень зарплат достигает 90 тысяч гривен, однако желающих занимать эти должности крайне мало. Об этом сообщил президент Ассоциации частных работодателей Александр Чумак в комментарии "Украинскому радио".

По его словам, дефицит персонала в отдельных областях достиг критических 75% из-за мобилизации, перемещения людей и активных боевых действий. В результате, многие предприятия не могут заполнить важные вакансии.

В Харькове промышленные компании вынуждены работать в условиях регулярных обстрелов. Ежедневно из-за разрушенной инфраструктуры работу теряют до 200 работников. Несмотря на это, машиностроение, аграрный сектор, легкая промышленность и ИТ остаются ключевыми отраслями. Особенно возросла потребность в специалистах, способных производить и ремонтировать военную технику для нужд обороны.

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"Нам нужны специалисты по инструментальной обработке металла – в том числе фрезеровщики, токари и работники машиностроительной отрасли. Есть открытая вакансия фрезеровщика с оплатой 90 тысяч гривен, но найти кандидата никак не удается", – подчеркнул Александр Чумак.

Согласно последним исследованиям, нехватка рабочей силы в Украине составляет от 50% до 75% в зависимости от области. Больше всего недостает именно работников производственных специальностей. Именно они являются основой для функционирования оборонной промышленности, а значит, имеют критическое значение для государства.

Интересно, что запросы безработных относительно заработной платы часто ниже сумм, которые готовы платить работодатели. К примеру, житель Винницы соглашается на 30 тысяч гривен, тогда как в Харькове за подобную квалификацию предлагают 60-90 тысяч и еще обеспечивают жильем. Впрочем, многие не готовы переезжать поближе к линии боевых действий.

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Специалисты советуют выпускникам школ обращать внимание на технические и инженерные специальности – это сфера с большим спросом и хорошими перспективами на будущее. Украина уже продемонстрировала свое инженерное мастерство в сложных условиях войны, что повышает конкурентоспособность украинских специалистов на глобальном уровне.

"Весь мир видит: мы способны создавать действенные инженерные решения даже в самых скромных условиях, например, в гараже. Это открывает новые возможности для наших специалистов", – отмечает Александр Чумак.

Несмотря на постоянные разрушения, около 75% представителей малого бизнеса в Харькове возобновляют работу. Большинство из них получают поддержку через международные гранты или государственную программу "Собственное дело". Люди остаются в городе, поскольку у них есть клиенты, привязанные к конкретному месту, а переезд не всегда решает их экономические трудности.

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