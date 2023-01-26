Плохая примета: почему нельзя мыть посуду в чужом доме

Почему нельзя мыть посуду в гостях – что говорят народные приметы

Посуда и вода обладают сильной энергетикой, поэтому хозяйки часто запрещали гостю мыть тарелки или чашки. Наши предки считали, что так из семьи может "смыться" счастье.

Однако современные хозяйки не часто задумываются о последствиях такой невинной помощи. Впрочем, вместе с грязью может смыться и позитив из дома.

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В древности запрещало помощникам мыть посуду в чужом доме, особенно если гость с негативными эмоциями (зависть, злость, недовольство). Такая помощь лишь навлекла бы беду. У хозяев могли появляться проблемы, росло количество ссор и конфликтов.

Кроме того, считалось, что за такое действие домовой может разозлиться на хозяев дома.

Почему нельзя мыть посуду в гостях для незамужних девушек

Если в доме живет незамужняя девушка, которой не везет в любви и отношениях, то помощница, которая умоет посуду, отберет всех невест себе.

Также считалось, что так девушка может не выйти замуж и будет вечно страдать одна.

Если незамужняя девушка моет посуду в доме замужем, то может забрать мужчину из семьи.

Если в доме холостяка девушка помоет ложки и тарелки, то скоро у него будет свадьба;

Если во время мытья посуды незамужняя девушка разобьет тарелку, будет разрушено семейное счастье.

Народные приметы для замужних женщин

Замужней женщине нужно внимательно следить за тем, кто ей помогает в домашних делах. Поскольку дом может наполниться бедами, отрицательными эмоциями, болезнями и несчастьями.

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Какие еще народные приметы существуют для замужних женщин:

если хозяйка позволила гостю помыть посуду и он это сделал очень быстро, то неделю членам семьи следует остерегаться разных бед;

если чужой человек помыл руки над грязной посудой в раковине, то скоро будете иметь долги;

если незамужняя девушка помыла посуду в доме замужем, то скоро мужчина пойдет в другую;

если гость помыл нож, скоро он поссорится с хозяйкой дома;

если помыли посуду за больным человеком, то ожидайте болезни или ухудшения здоровья.

Украинский народ считал, что в чужом доме нельзя не только мыть тарелки с ложками/вилками/ножами, но и вытирать их от воды.

Когда можно мыть посуду в чужом доме

Если девушка умоет посуду в доме своих родителей, то в семье наладятся отношения.

Если позволить маме помыть всю посуду, то в семью придет счастье. Также наши предки хорошо относились к мытью тарелок в доме невестки.

Если вы пришли в гости к кровному родственнику, то можете помочь ему с любой уборкой. Также можно мыть детскую посуду.

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