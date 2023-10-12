Почему нельзя рассказывать сны, приснившиеся в пятницу 13-го

Что нельзя делать в пятницу 13 - предрассудки о пятнице 13 - вещие сны

Некоторые люди верят, что сны, приснившиеся в пятницу 13-го, являются пророческими и могут сбыться. Рассказывая о таких снах, человек может навлечь на себя несчастье и избавиться от жизненных сил.

Кроме этого, тонкий план и подсознание особенно чувствительны в пятницу 13-го. Если рассказать о своем сне, то таким образом можно нечаянно впустить в свой мир негативную энергию, которая может привести к проблемам.

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Сны есть личный опыт человека. Рассказывая о своих снах другим людям, человек может нарушить свое личное пространство и почувствовать себя некомфортно.

Конечно, не все верят в эти причины, но некоторые люди все же соблюдают этот запрет. Так они надеются уйти от неприятностей.

Если вы не верите в предрассудки, но все же хотите сохранить свои сны в секрете, вы можете использовать эти советы.

Вот несколько советов, как сохранить свои сны в тайне:

Не рассказывайте о своих снах никому, даже самым близким людям.

Запишите свои сны в дневнике, но не показывайте его никому.

Вспомните о своих снах, как только проснетесь, и ни о чем не думайте до того, как уснете.

Напомним, что запреты и предрассудки в Украине сыграли значительную роль в формировании культурной самобытности страны. Поэтому UAportal рассказывает о наиболее распространенных предрассудках и запретах, которые существуют в украинском обиходе и семейной жизни.

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