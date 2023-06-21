Почему смартфон категорически запрещено класть на ноутбук

Многие проводят много часов у ноутбука, а часто рядом с ним лежит еще и смартфон. Однако специалисты предупреждают, что такая близость может стать вредной для обоих устройств.

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Согласно экспертам, когда вы работаете за ноутбуком, смартфон категорически не должен быть размещен на нем.

Это объясняется тем, что оба устройства излучают значительное количество тепла. Чтобы избежать их перегрева, нужно предоставлять им возможность остыть. Если смартфон будет касаться к поверхности ноутбука, это помешает процессу охлаждения.

Даже если вы не используете телефон, он все равно может нагреваться из-за фоновых программ, которые постоянно активны и занимают его ресурсы.

Если смартфон и ноутбук перегреваются, это может привести к риску поломки обоих устройств, что потребует затрат на их замену или ремонт. Это, безусловно, приведет к дополнительным финансовым затратам, которые можно избежать, отказавшись от этой вредной привычки.

Напомним, что при зарядке смартфона от павербанка есть определенные правила. Благодаря этому ваш гаджет будет хорошо функционировать. Раньше мы писали об одной маленькой хитрости, которая поможет зарядить смартфон гораздо быстрее и спасти кабель смартфона от поломки.

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