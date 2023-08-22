Под Лиманом ВСУ уничтожили живую силу и военную технику оккупантов (видео)

Украинские военные продолжают уничтожать российских оккупантов на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в районе Лимана Донецкой области.

Там артиллеристы Десантно-штурмовых войск ВСУ нанесли удар по позиции захватчиков. Видео обнародовали на странице Госпогранслужбы в Facebook.

"Пограничники заготавливают на Лимане неодушевленную силу противника. Обнаружив захватчиков, аэроразведка Госпогранслужбы пригласила к работе артиллеристов Десантно-штурмовых войск ВСУ", – говорится в сообщении.

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Отмечается, что по результату удара украинские военные нанесли урон личному составу и боевой технике российских оккупантов.

На видео можно увидеть, как аэроразведчики обнаружили передвижение захватчиков и военную технику врага. На следующих кадрах видно точное попадание артиллерии.

Напомним, 17 августа украинские бойцы сбили два военных вертолета россиян Ка-52 "Аллигатор". Один из которых "приземлили" бойцы 47-й отдельной механизированной бригады у Роботиного, другой – на Бахмутском направлении.

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