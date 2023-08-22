Під Лиманом ЗСУ знищили живу силу та військову техніку окупантів (відео)

Українські військові продовжують знищувати російських окупантів на різних ділянках фронту. Зокрема, бої ведуться у районі Лиману на Донеччині.

Там артилеристи Десантно-штурмових військ ЗСУ завдали удару по позиції загарбників. Відео оприлюднили на сторінці Держприкордонслужби у Facebook.

"Прикордонники заготовляють на Лимані неживу силу противника. Виявивши загарбників, аеророзвідка Держприкордонслужби запросила до роботи артилеристів Десантно-штурмових військ ЗСУ", – йдеться у повідомленні.

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Відео дня

Зазначається, що за результатом удару українські військові завдали втрат особовому складу та бойовій техніці російських окупантів.

На відео можна побачити, як аеророзвідники виявили пересування загарбників та військову техніку ворога. На наступних кадрах видно точне влучання артилерії.

Нагадаємо, 17 серпня українські бійці збили два військових гелікоптери росіян Ка-52 "Алігатор". Один з яких "приземлили" бійці 47-го окремої механізованої бригади біля Роботиного, інший – на Бахмутському напрямку.

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