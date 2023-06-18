Подойдет смелым девушкам: в тренды вернулся купальник с 60-х годов (фото)

Купальник трикини - какой купальник купить на лето 2023 года - модные тренды 2023

В моду вернулся легендарный купальник 60-х годов и стал трендом 2023 года. Трикини – модель, отличающаяся особой смелостью и женственностью.

Речь идет об асимметричном купальнике, соединяющем верхнюю и нижнюю часть. Рассказываем, на какие модели следует обратить внимание в 2023 году.

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В 1960-х годах XX века впервые появилась модель трикини. А в этом году она приобрела новую популярность.

Какой купальник купить на лето 2023 - стильные купальники 2023

В этой фасоне верхняя и нижняя части купальника совмещаются дополнительной секцией между ними. Это узкая или широкая полоса.

Какой купальник купить на лето 2023 - стильные купальники 2023

Какой купальник купить на лето 2023 - стильные купальники 2023

Изюминкой трикини в 2023 году асимметрия и яркие цвета. Выбирайте модели с глубокими вырезами и необычными формами секций.

Какой купальник купить на лето 2023 - стильные купальники 2023

Какой купальник купить на лето 2023 - стильные купальники 2023

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В этом году дизайнеры добавили объемные банты, пайетки, бусы, вышивку и другой декор.

Какой купальник купить на лето 2023 - стильные купальники 2023

Интересной моделью этого года есть трикини в стиле кроше – вязаные крючком.

Какой купальник купить на лето 2023 - стильные купальники 2023

В 2023 году можно выбирать совершенно разные цвета и оттенки. Нет никаких табу. Но популярными этого летает черный, коралловый, красный, пестрый, зеленый и синий.

Какой купальник купить на лето 2023 - стильные купальники 2023

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Напомним, что известный дизайнер Андре Тан рассказал о главных модных трендах лета 2023 года. Следует обратить внимание на монохромность, яркий красный, вырезы и обнажение живота.

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