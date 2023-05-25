Подстригайте кончики и правильно питайтесь: топ-4 эффективные методы для красивых волос

Летом волосы большинства портятся из-за жары, сухого воздуха, а также неправильного ухода. Мы подскажем, как правильно ухаживать за волосами, чтобы они были здоровыми и ухоженными.

Высокие температуры

Использование плойок, утюжек и фена очень сушит волосы, портит их структуру и делает мягким верхний слой волос, что делает его ломкими.

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Хвост

Тугой хвост и косы травмируют волосы, ведь от сильного натяжения структура волос портится. Кроме того, вместе с резинкой вы будете снимать с головы еще часть волоса.

Посеченные кончики

Отрезание секущихся кончиков улучшает внешний вид волос.

Питание

Важнейший пункт в уходе за волосами. Если вы используете лучшие средства по уходу за волосами, но при этом плохо питаетесь и не употребляете витамины, результата не будет. Ешьте здоровую пищу и принимайте витамины В1, В2, В6, В7, В8, В9 и В19.

Напомним, мы уже писали, как правильно сушить волосы, чтобы не навредить.