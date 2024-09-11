Погода ухудшится почти по всей Украине: синоптики предупредили о дождях и грозах

Синоптики предупреждают о значительных изменениях погодных условий в Украине 12 сентября. Такое изменение погоды может отрицательно повлиять на самочувствие метеозависимых людей, вызывая головные боли, проблемы с давлением и снижение работоспособности.

Как сообщила синоптик Наталья Диденко, влияние циклона Annet, расположенного над Италией, приведет к распространению осадков практически по всей территории страны. Ожидается, что дожди будут периодическими и сопровождаться грозами.

Вас также заинтересует: Когда ждать первое осеннее похолодание в Украине: синоптики дали прогноз

Несмотря на дожди, температура воздуха остается достаточно высокой. В западных областях ожидается +19+22 градуса, в восточной части – +28+32 градуса, а на остальной территории – +25+30 градусов. То есть дожди не существенно снизят температуру воздуха.

В Киеве прогнозируют дождь и грозу. Максимальная температура воздуха в столице будет колебаться около +27 градусов.

Дожди накроют Украину. Источник: meteo.gov.ua Дожди накроют Украину. Источник: meteo.gov.ua

Синоптики отмечают, что дожди могут быть нескоро, особенно в центральных и восточных областях Украины.

Ранее синоптики рассказали о погоде в Украине на сентябрь.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Telegram-канал!