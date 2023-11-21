Пограничники устроили оккупантам взрывное 'файер-шоу' на юге (видео)

Украинские пограничники продолжают помогать военным уничтожать российских захватчиков на разных участках фронта. В частности, бои ведутся в Южном направлении.

Бойцы нанесли удар по позиции оккупантов. Об этом сообщили на канале Госпогранслужбы в Telegram.

"Один "200", другой – "300": на Южном направлении пограничники устроили оккупантам "файер-шоу"", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как пограничники обнаружили месторасположение пехоты врага. На следующих кадрах видна задача точного удара.

Точное время и место ликвидации российских оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, бойцы ВСУ на Левобережье Херсонщины уничтожили "Солнцепек", работавший по плацдарму в Крынках.

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