Похолодание ожидается в Украине вместе с дождями: где испортится погода больше всего

В Украине значительно ухудшатся погодные условия. В некоторых областях ожидается усиление ветра, дожди, грозы и похолодания.

Украинский гидрометеорологический центр сообщил, что 18 сентября в Украине ожидается усложнение погодных условий, из-за чего объявлено о "желтом уровне опасности".

Согласно прогнозам синоптиков, в южных и восточных областях, а также днем в Кировоградской и Днепропетровской областях ожидаются сильные порывы ветра до 20 метров в секунду.

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Что касается температурных показателей и осадков:

Киевщина: Ожидается переменная облачность. Ночью без осадков, а днем возможны небольшие кратковременные дожди. Ветер северо-восточный, 7-12 метров в секунду. Температура ночью будет колебаться от 12 до 17 градусов тепла, днем от 19 до 24 градусов.

В Киеве ночью ожидается 14-16 градусов тепла, днем – 21-23 градуса.

В целом по Украине прогнозируется понижение температуры воздуха по сравнению с предыдущими днями. Местами ожидаются небольшие кратковременные дожди. Сильные порывы ветра до 20 м/с в южных и восточных областях.

Синоптик Наталья Диденко сообщила, что температура воздуха 18 сентября составит от 18 до 22 градусов. Дожди будут выпадать почти по всей Украине, кроме восточных областей.

"Ветер остается порывистым, на юге, в центральной части и востоке временами до штормового, до 15-20 метров в секунду", – добавила она.

По ее прогнозу, в дальнейшем в Украине будет преобладать теплая и сухая погода.

Напомним, 15 сентября в Одессе ливни затопили дома и улицы.

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