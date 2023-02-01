Похож на фею: ученые создали миниробота, управляемого силой света и ветра (видео)

Исследователь из Университета Тампере и участник проекта Flying Aero-robots основаны на Light Responsive Materials Assembly (FAIRY) представили летающего робота, который похож на семена одуванчика. Его сравнивают также с миниатюрной феей, дружившей со сказочным персонажем Питером Пеном.

Ученые при разработке робота использовали полимеры, реагирующие на разные раздражители. Поэтому роботом можно управлять с помощью ветра и света.

Читайте также: Как в Терминаторе: Ученые создали робота, который может переходить из жидкого состояния в твердое и принимать любую форму (видео)

Научный сотрудник Академии и лидер группы легких роботов университета Хао Цзэн и ученый Джианфен Ян объяснили, что разработали робота, имеющую высокую пористую структуру, сверхлегкий вес.

"Эти искусственные "семена" превосходят свои природные аналоги, оснащенные мягким приводом", – прокомментировал изобретение Хао Цзен. По его словам, летающего робота изготовили из светочувствительного жидкокристаллического эластомера, "вызывающего действия открывания или закрывания щетинок при возбуждении видимым светом".

Этот крошечный робот имеет несколько биомеметических функций, в частности, может легко парить в воздухе. Его вес всего 1,2 мг.

"Роботом можно управлять им с помощью источника света, таким как лазерный луч или светодиод", - сказал Хао Цзэн.

Ранее мы сообщали об изобретении ученых, которое имеет целью помочь бездетным людям выносить и "родить" ребенка в искусственной матке.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!