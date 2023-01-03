Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что россия не отказалась от планов второго крупного наступления. В своем интервью он назвал три возможных направления.

Об этом Жорин заявил в комментарии на радио "НВ" вчера, 2 января, в программе Алексея Тарасова. Там Жорин подтвердил, что россия не зря организовала мобилизацию.

По его словам, нельзя упускать тот факт, что в россии мобилизовали огромное количество людей. Однако точное направление наступления не известно.

"Пока мы смеялись над видосиками, где они пьяные валяются, дерутся, что-то с ними происходит, происходила подготовка этих мобилизованных, формирование из них новых подразделений, вооружения", — заявил он.

Жорин подчеркнул, что в россии удалось мобилизовать гораздо больше, чем 300 тысяч военных. Их вооружат и посадят на технику для нового наступления.

По его прогнозам, оккупанты могут выбрать одно из направлений: Харьковская область, или Киевская, или даже западные регионы.

"Скорее всего, они попытаются увеличить линию фронта, выбрав одно из направлений, по которому наступать — либо Харьковская область, либо Киевская область, либо даже западные области", - заявил бывший командир.

Что известно о пьянстве среди мобилизованных россиян

Мужчины, которых мобилизировали на фронт, не всегда отвечают критериям адекватного военнослужащего.

Ранее в сети неоднократно показывали видео пьяных мобилизированных армейцев россии.

Один из них в состоянии алкогольного опьянения даже не мог натянуть на себя брюки.

Нередко мобилизированные не могут держаться на ногах и устраивают пьяные разборки прямо во время военных сборов. Яркие видео со спящими вояками алкогольной армии путина ранее показали в сети.

Напомним, что ранее в украинской разведке заявили, что Кремль готовит новый этап мобилизации среди россиян. Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов.

В то же время министр обороны Алексей Резников также не отверг сам факт возможного наступления со стороны соседей. Если россияне захотят уйти в новое наступление, то смогут подготовиться не раньше февраля, считает он.

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