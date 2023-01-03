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Война в Украине

"Пока все смеялись, в россии была подготовка": экс-командир "Азова" прогнозирует новое наступление на Украину

Татьяна Иванова

россия готовит наступление, считает бывший командир полка 'Азов' Максим Жорин

Бывший командир полка "Азов" Максим Жорин заявил, что россия не отказалась от планов второго крупного наступления. В своем интервью он назвал три возможных направления.

Об этом Жорин заявил в комментарии на радио "НВ" вчера, 2 января, в программе Алексея Тарасова. Там Жорин подтвердил, что россия не зря организовала мобилизацию.

По его словам, нельзя упускать тот факт, что в россии мобилизовали огромное количество людей. Однако точное направление наступления не известно.

"Пока мы смеялись над видосиками, где они пьяные валяются, дерутся, что-то с ними происходит, происходила подготовка этих мобилизованных, формирование из них новых подразделений, вооружения", — заявил он.

Жорин подчеркнул, что в россии удалось мобилизовать гораздо больше, чем 300 тысяч военных. Их вооружат и посадят на технику для нового наступления.

По его прогнозам, оккупанты могут выбрать одно из направлений: Харьковская область, или Киевская, или даже западные регионы.

"Скорее всего, они попытаются увеличить линию фронта, выбрав одно из направлений, по которому наступать — либо Харьковская область, либо Киевская область, либо даже западные области", - заявил бывший командир.

Что известно о пьянстве среди мобилизованных россиян

Мужчины, которых мобилизировали на фронт, не всегда отвечают критериям адекватного военнослужащего.

Ранее в сети неоднократно показывали видео пьяных мобилизированных армейцев россии.

Один из них в состоянии алкогольного опьянения даже не мог натянуть на себя брюки.

Нередко мобилизированные не могут держаться на ногах и устраивают пьяные разборки прямо во время военных сборов. Яркие видео со спящими вояками алкогольной армии путина ранее показали в сети.

Напомним, что ранее в украинской разведке заявили, что Кремль готовит новый этап мобилизации среди россиян. Такое мнение высказал глава ГУР Кирилл Буданов.

В то же время министр обороны Алексей Резников также не отверг сам факт возможного наступления со стороны соседей. Если россияне захотят уйти в новое наступление, то смогут подготовиться не раньше февраля, считает он.

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Война в Украине