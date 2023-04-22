Полезные советы по уходу за аквариумом: как сделать воду кристально чистой

Аквариум с рыбками – это не только красивая декорация для дома, но и ответственность за благополучие обитателей аквариума. Как правильно ухаживать за аквариумом и его жителями – это очень важная и полезная информация для любого владельца аквариума.

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Смена воды: Еженедельно необходимо изменять 10-15% воды в аквариуме. В конце месяца воду можно изменять на 25%. Это поможет поддерживать оптимальный уровень pH и уменьшить количество аммония в аквариуме; Водоподготовка: Если вода из крана содержит большое количество хлора и других химических соединений, необходимо добавить специальное средство для водоподготовки. Это защитит ваших рыбок от вредных веществ и обеспечит им здоровую среду; Фильтрация: Фильтр – это сердце аквариума, поэтому следует заботиться о его регулярной очистке. Если фильтр загрязнен, он может стать причиной гибели рыбок. Для сохранения оптимального состояния воды в аквариуме следует очищать фильтр ежемесячно и заменять материал; Температура воды: Температура воды в аквариуме должна быть сохранена в пределах 24-26 градусов Цельсия. Для обеспечения нужной температуры воды используйте термометр и регулятор; Кормление: рыбки следует кормить несколько раз в день, но очень тщательно следует контролировать количество пищи. Чрезмерное кормление может привести к загрязнению аквариума;

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Как убирать аквариум

Основным элементом уборки аквариума является чистка стекла. Лучше всего это делать с помощью специальной губки для аквариума, которая не покидает царапин и не разрушает защитный слой стекла. Очистите стекло от водорослей и других загрязнений. Если стекло очень загрязнено, нужно использовать скребок для стекла. Не используйте моющие средства для стекла, поскольку они могут повредить рыбы и растения.

Замена воды – это важная составляющая уборки аквариума. Рекомендуется изменять 10-20% воды еженедельно во избежание накопления загрязнений и уменьшения уровня кислорода. Перед заменой воды выключайте все приборы, работающие в аквариуме. Обратите внимание, чтобы температура новой воды была близка к температуре воды в аквариуме и чтобы вода была обработана специальными средствами для воды.

Декор и подстилка могут быть загрязнены отходами рыб и пищи. Их нужно периодически чистить. Вы можете использовать мягкую щетку для чистки камней и декора.

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