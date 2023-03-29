Полезный завтрак за 15 секунд: нужны всего два ингредиента

Творог вероятно наиболее полезен из кисломолочных продуктов. Этот продукт – источник кальция и фосфора, поэтому завтрак из мягкого кисломолочного сыра станет хорошей привычкой для следящих за правильным питанием.

А если добавить к нему фрукты или зелень, он станет еще более полезным. Мы предлагаем вам рецепт завтрака, на приготовление которого нужны считанные секунды.

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Для блюда необходимо выбрать кисломолочный сыр с низким содержанием жиров и взять семена чиа или льна или сырые тыквенные семена. Можно и всыпать в творог смесь семян, продаваемых в магазинах и на рынках.

Как приготовить "быстрый завтрак":

Возьмите 200 г творога и всыпьте в него чиа, размешайте вилкой, вдавливая семена в сыр. Оставьте смесь на несколько минут, чтобы семена впитали влагу из творога, размешайте и пробуйте.

Вкусного и полезного завтрака!

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