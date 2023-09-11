Положите это в теплицу осенью, чтобы вырастить хороший урожай

В сентябре, когда сезон посадки заканчивается, огородники обычно предпочитают обрезку деревьев, подкормку некоторых саженцев и уборку остатков растений. Это немаловажная часть подготовки садового участка к зиме, и существует нестандартный лайфхак, который может значительно облегчить этот процесс.

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Если у вас есть теплица и вы выращиваете определенные виды растений в ней, то одним из полезных мер может быть установка кирпича в теплице, пишет 24tv. На первый взгляд это может показаться неочевидным решением, но кирпич обладает рядом полезных свойств, которые могут улучшить условия для роста растений.

Прежде всего, кирпич обладает свойством хорошо удерживать тепло. В течение солнечного дня она нагревается, а ночью отдает собранное тепло. Это помогает поддерживать более теплую температуру в теплице, что особенно важно в холодные месяцы сентября и во время зимних морозов. Благодаря этому свойству растения могут оставаться на росте даже в необычно холодных условиях.

Погода в сентябре может быть непредсказуемой, со значительными колебаниями температур. Резкие изменения температуры могут негативно повлиять на растения. Установка кирпича в теплице помогает снизить влияние этих колебаний и сохранить более стабильный климат для роста растений.

Кроме того, кирпич обладает еще одним полезным свойством: он поглощает влагу, когда он избыточный, и отдает его, когда в теплице создается сухая среда. Это помогает регулировать влагу в теплице, обеспечивая оптимальные условия роста растений.

Следовательно, установка кирпича в теплице в сентябре может являться важным элементом подготовки вашего садового участка к зиме. Она поможет обеспечить стабильные температурные условия, снизить влияние резких перепадов температур и поддержать влагу на оптимальном уровне для вашего урожая.

Напомним, что один из TikTok-блоггеров поделился интересным приемом для посадки помидоров. По его словам, действительно работает.

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