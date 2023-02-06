'Получили билеты на концерт кобзона': ВСУ показали ликвидацию оккупантов вблизи Бахмута (видео)

Украинские военные ликвидировали двух российских оккупантов вблизи Бахмута. Для уничтожения врагов наши бойцы сбросили гранаты из беспилотника.

Уничтожением оккупантов занимались воины 30-й отдельной механизированной бригады им. князя Константина Острожского. Видео опубликовали на странице Управления стратегических коммуникаций Вооруженных сил Украины в Telegram.

"Две гранаты – минус два оккупанта. Вблизи Бахмута двое россиян решили спрятаться от дрона 30 ОБМр под деревом. Не помогло! Два точных броска – и незваные гости получили билеты на "концерт кобзона", – говорится в сообщении.

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На видео можно увидеть, как оператор обнаружил оккупантов под деревом, после чего начал сбрасывать на них снаряд. Несколько скорректировав свое расположение, БПЛА делает второй "сброс", добивающий врагов.

Точное время уничтожения оккупантов не сообщается из соображений безопасности.

Напомним, ранее представитель Восточной группировки войск ВСУ Сергей Череватый рассказал, что на самом деле происходит под Бахмутом. По его словам, на этом направлении идут самые агрессивные бои.

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