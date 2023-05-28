Понадобится крапива: дачники поделились рецептом подкормки для сладкого перца.

Украинские дачники часто высаживают сладкий перец на своих участках. Впрочем, не у всех выходит вырастить большие плоды.

Для этого культуру нужно часто поливать, пропалывать и разрыхлять почву. Однако надежным методом увеличения урожая является подкормка сладкого перца, и опытные дачники имеют свои советы.

В частности, для приготовления подкормки следует использовать древесную золу, перегной и крапиву. Сначала нужно заполнить емкость на 50 литров крапивой на треть.

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После этого необходимо добавить около 3 кг перегноя и 250 г древесной золы. Получившуюся смесь следует накрыть крышкой и оставить для брожения на несколько недель, периодически помешивая полученную массу.

Смесь после этого процедить и развести водой в пропорции 1 до 10. В течение сезона перец нужно подкармливать 2-3 раза.

Предварительно грядки следует полить чистой водой, после чего вылить около 0,5 раствора под каждый куст.

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