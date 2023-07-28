Попробуйте этот необычный рецепт: Как закрыть на зиму огурцы "Кари"
Как сделать маринованные огурцы из карри на зиму.
Июль и август для многих людей сезон заготовок на зиму. Для некоторых хозяек это становится своеобразным хобби, помогающим отвлечься от тревожных новостей и депрессивных мыслей, особенно актуальных во время войны.
Читайте также: Маринованная капуста со свеклой "лепесток": простой 10-минутный рецепт
Если вы уже сделали несколько банок огурцов с кетчупом чили или хрустящих квашеных огурцов в собственном соке, попробуйте закрыть огурцы с приправой карри. theLime подобрал для вас простой рецепт.
Ингредиенты:
- Огурцы;
- Лук;
- Перец горошком.
Ингредиенты для маринада на 1 л.
- Уксус 9% (200 мл);
- Сахар (300 г);
- соль (1,5 ст. л.);
- Приправа карри (25 г).
Приготовление:
- Тщательно промойте огурцы от пыли и грязи в проточной воде. Замочите их в ванной или большом тазу в прохладной воде на 2-3 часа. Затем еще раз промойте и при желании обрежьте плодоножки;
- Приготовьте маринад: в кастрюлю налейте воду, добавьте соль, сахар, приправу карри и уксус. Тщательно перемешайте и доведите до кипения. Когда маринад закипит, сразу выключите;
- Очистите лук от шелухи и нарежьте полукольцами;
- На дно каждой банки выложите лук, затем плотным слоем разместите огурцы, добавьте также несколько горошин черного перца. Залейте горячим маринадом;
- Стерилизуйте заготовку: поставьте на огонь большую кастрюлю, на дно которой уложите полотенце. Разместите в нее банки с огурцами из карри, закройте крышками, залейте водой, чтобы уровень воды был чуть выше плеч банок. Стерилизуйте около 5-7 минут после закипания воды в кастрюле. Затем осторожно достаньте банки, чтобы не обжечь руки;
- Закрутите крышки и подождите, пока заготовка остынет. Затем уберите в амбар или погреб – такая консервация хорошо сохраняется в любых условиях. Теперь у вас есть вкусные и ароматные огурцы с приправой карри, которые украсят ваш зимний стол.
Советуем также обратить внимание на рецепт консервированной черешни.
Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал!