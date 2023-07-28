Спробуйте цей незвичний рецепт: Як закрити на зиму огірки "Карі"

Липень та серпень для багатьох людей є сезоном заготівель на зиму. Для деяких господинь це стає своєрідним хобі, яке допомагає відволіктися від тривожних новин та депресивних думок, особливо актуальних під час війни.

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Якщо ви вже зробили кілька банок огірків з кетчупом чилі або хрумких квашених огірків у власному соку, спробуйте закрити огірки з приправою карі. theLime підібрав для вас простий рецепт.

Інгредієнти:

Огірки;

Цибуля;

Перець горошком.

Інгредієнти для маринаду на 1 л:

Оцет 9% (200 мл);

Цукор (300 г);

Сіль (1,5 ст. л.);

Приправа каррі (25 г).

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Приготування:

Ретельно промийте огірки від пилу та бруду у проточній воді. Замочіть їх у ванній або у великому тазу в прохолодній воді на 2-3 години. Потім ще раз промийте, і при бажанні обріжте плодоніжки; Приготуйте маринад: у каструлю налийте воду, додайте сіль, цукор, приправу карі та оцет. Ретельно перемішайте та доведіть до кипіння. Коли маринад закипить, одразу вимкніть; Очистіть цибулю від лушпиння і наріжте півкільцями; На дно кожної банки викладіть цибулю, а потім щільним шаром розмістіть огірки, додайте також кілька горошин чорного перцю. Залийте гарячим маринадом; Стерилізуйте заготовку: поставте на вогонь велику каструлю, на дно якої покладіть рушник. Розмістіть в неї банки з огірками з карі, закрийте кришками, залийте водою, щоб рівень води був трохи вище плічок банок. Стерилізуйте приблизно 5-7 хвилин після закипання води в каструлі. Потім обережно дістаньте банки, щоб не обпекти руки; Закрутіть кришки і зачекайте, поки заготівля охолоне. Потім приберіть в комору або льох – така консервація добре зберігається в будь-яких умовах. Тепер у вас є смачні та ароматні огірки з приправою карі, які прикрасять ваш стіл узимку.

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