Посевный календарь на июнь: какие работы нужно проводить на огороде

В июне у огородников много работы. Большая часть культур уже высажена, поэтому в этом месяце обычно занимаются окучиванием, прополкой, поливом, опрыскиванием и подкормкой растений. До конца июня можно собирать первый урожай клубники и овощей.

Чтобы работа на огороде была успешной, следует производить определенные виды работы в определенные дни. Для этого есть лунный календарь, который поможет сориентироваться, что можно делать в тот или иной день.

Что сеять в июне

помидоры, баклажаны и сладкий перец – 6, 8, 19-22, 24, 27 июня;

огурцы – 6, 16, 19-22, 24, 27 июня;

лук и чеснок – 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 июня;

капуста – 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 23-26 июня;

кабачки, тыква – 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 25 июня;

картофель – 6, 12-13, 17, 19-22, 24 июня;

кукуруза – 1-4, 9, 12, 18-22 июня;

горох, фасоль – 1-3, 5, 6, 10, 11, 17, 19, 20 июня.

Лунный посевной календарь на июнь 2023 года.

1-3 июня – в эти дни следует сажать капусту, лук, зелень, кабачки, фасоль, сидераты, розы, шиповник, малину, ежевику. Также можно подкармливать минеральными удобрениями, обрезать и прививать деревья.

4 июня – в этот день ничего в огороде делать нельзя.

5-6 июня – сажайте лук на севок, острый перец, спаржу, вьющиеся цветы, виноград, клубнику и землянику. Также хорошо приживутся плодовые деревья и грецкий орех. В эти дни удобряйте растения фосфатными удобрениями и боритесь с сорняками. .

7-9 июня – можно пасынковать, прививать, обрезать, разрыхлять почву, бороться с сорняками и обрезать усы клубники.

10-12 июня – можно сеять любые растения, особенно зеленые, лекарственные травы, приправы, тыкву, капусту, фасоль, морковь. Также, питайте, но только натуральными средствами.

13-16 июня – можно замачивать семена, поливать и подкармливать огород, окучивать картофель, бороться с сорняками. Также, разрешено прореживать всходы, пасынковать, рыхлить почву.

17-19 июня – можно сажать цветы и вечнозеленые кустарники.

20-21 июня – можно сажать любые овощи на семена или плоды, а также любые цветы. Кроме того, разрешено вносить все виды удобрений.

Читайте также: Мгновенно пойдут в рост: как приготовить суперсредство для подкормки огурцов из воды, дрожей и сахара

22-24 июня – можно сажать любые овощи, замачивать семена, пасынковать помидоры и окучивать картофель. Хорошо в эти дни сражаться с сорняками и овощными вредителями.

25 июня – можно пахать и разрыхлять почву, белить и обрезать деревья, удалять больные ветки.

26-27 июня – можно сеять огурцы, дыни, арбузы, цветную капусту, баклажаны, сажать ягодные кусты, виноград и розы.

28-30 июня – можно сеять зелень, салат и цветы. Также разрешено прививать, обрезать и косить газон.

Напомним, мы уже писали, как сделать из песка удобрение для растений.

Хотите получать самые актуальные новости о войне и событиях в Украине – подписывайтесь на наш Телеграмм-канал !