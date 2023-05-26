Посівний календар на червень: які роботи потрібно проводити на городі

У червні у городників є багато роботи. Більша частина культур вже висаджена, тому цього місяця зазвичай займаются підгортанням, прополкою, поливом, обприскуванням і підгодівлею рослин. До кінця червня можна збирати перший врожай полуниці та овочів.

Щоб робота на городі була успішною, варто робити певні види роботи у певні дні. Для цього є місячний календар, який допоможе зорієнтуватись, що можна робити в той чи інший день.

Що сіяти в червні

помідори, баклажани і солодкий перець - 6, 8, 19-22, 24, 27 червня;

огірки - 6, 16, 19-22, 24, 27 червня;

цибуля і часник - 6, 15, 19-22, 24, 27, 29 червня;

капуста - 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 23-26 червня;

кабачки, гарбуз - 1-3, 5, 6, 10, 11, 19, 20, 25 червня;

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картопля - 6, 12-13, 17, 19-22, 24 червня;

кукурудза - 1-4, 9, 12, 18-22 червня;

горох, квасоля - 1-3, 5, 6, 10, 11, 17, 19, 20 червня.

Місячний посівний календар на червень 2023

1-3 червня – у ці дні варто садити капусту, цибулю, зелень, кабачки, квасолю, сидерати, троянди, шипшину, малину, ожину. Також, можна підгодовувати мінеральними добривами, обрізати і прищеплювати дерева.

4 червня – у цей день нічого на городі робити не можна.

5-6 червня – садіть цибулю на сівок, гострий перець, спаржу, кучеряві квіти, виноград, полуницю та суницю. Також, добре приживуться плодові дерева і волоський горіх. У ці дні підгодовуйте рослини фосфатними добривами та боріться з бур'янами. .

7-9 червня – можна пасинкувати, прищеплювати, обрізати, розпушувати грунт, боротися з бур'янами і обрізати вуса полуниці.

10-12 червня – можна сіяти будь-які рослини, особливо зелені, лікарські трави, приправи, гарбуз, капусту, квасолю, моркву. Також, підживлюйте, але лише натуральними засобами.

13-16 червня – можна замочувати насіння, поливати та підживлювати город, підгортати картоплю, боротись з бур'янами. Також, дозволено проріджувати сходи, пасинкувати, розпушувати грунт.

17-19 червня – можна садити квіти і вічнозелені чагарники.

20-21 червня – можна садити будь-які овочі на насіння або на плоди, а також будь-які квіти. Крім того дозволено вносити всі види добрив.

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22-24 червня – можна садити будь-які овочі, замочувати насіння, пасинкувати помідори і підгортати картоплю. Добре у ці дні боротись з бур'янами та овочевими шкідниками.

25 червня – можна орати і розпушувати грунт, білити і обрізати дерева, видаляти хворі гілки.

26-27 червня – можна сіяти огірки, дині, кавуни, цвітну капусту, баклажани, садити ягідні кущі, виноград і троянди.

28-30 червня – можна сіяти зелень, салат і квіти. Також, дозволено щепити, обрізати та косити газон.

Нагадаємо, ми вже писали, як зробити із піску добриво для рослин.

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