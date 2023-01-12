'Постоянно работает наша разведка': в ВСУ оценили риски нападения из Беларуси

Командующий Объединенными силами Вооруженных сил Украины генерал-лейтенант Сергей Наев прокомментировал угрозу вероятного наступления врагов из Беларуси. По его словам, сейчас ситуация на границе не указывает на опасность возможных наземных действий.

Количество белорусских военных вдоль рубежей остается неизменным. Об этом он сказал в обращении, опубликованном на странице Командование в Facebook.

"Обстановка на территории Беларуси не носит непосредственной угрозы каких-либо сухопутных действий против Украины. Мы постоянно находимся в коммуникации с иностранными партнерами, в частности, США и Польшей. Также постоянно работает наша разведка. Сейчас подразделения Вооруженных сил Республики Беларусь, развернутые вдоль государственной породы, нет в количественном, ни в качественном отношении не изменились", – отметил он.

Наев добавил, что украинские силы следят за ситуацией, постепенно увеличивают оборонные возможности и занимаются мерами повышения обученности личного состава.

Отметим, что военный эксперт Сергей Грабский прокомментировал возможность наступления россиян с территории Беларуси и новые попытки захватить столицу Украины. Такой вариант прорыва врага он назвал "фантастическим".

Напомним, ранее секретарь СНБО Алексей Данилов прокомментировал назначение начальником Генштаба рф Валерия Герасимова. По его мнению, это говорит о повышении ставок хозяина Кремля.

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