Потратите всего 20 минут: рецепт абрикосового варенья на сковороде на зиму
Сезон абрикосов – отличный случай приготовить ароматное домашнее варенье без длительного уваривания. Для этого рецепта не требуются большие кастрюли: все легко готовится на сковороде или в сотейнике.
Варенье получается густым, насыщенным и сохраняет естественный вкус фруктов, поэтому этот способ особенно удобен для быстрых заготовок на зиму. Идеей поделилась страница kozina food0 в Instagram.
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Абрикосовое варенье на сковороде: ингредиенты
- абрикосы - 1 кг
- сахар - 700 г
- вода – 2 ст. л.
- лимонный сок – 1 ст. л.
Как приготовить
- Абрикосы тщательно вымойте, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими кусочками.
- Уложите фрукты в глубокую сковороду или сотейник, добавьте воду и поставьте на средний огонь.
- Постоянно помешивая, доведите массу до кипения – так абрикосы быстрее пустят сок и не пригорят.
- Добавьте половину сахара, перемешайте и снова дождитесь закипания.
- Всыпьте оставшийся сахар, тщательно перемешайте и еще раз доведите до кипения.
- Добавьте лимонный сок и проварите около 5 минут после закипания. Варенье постепенно загустеет, а вкус станет более выразительным.
- Горячую массу сразу разлейте в стерилизованные банки и закройте плотно крышками.
- Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения. После этого храните в прохладном месте.
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