Потратите всего 20 минут: рецепт абрикосового варенья на сковороде на зиму

Сезон абрикосов – отличный случай приготовить ароматное домашнее варенье без длительного уваривания. Для этого рецепта не требуются большие кастрюли: все легко готовится на сковороде или в сотейнике.

Варенье получается густым, насыщенным и сохраняет естественный вкус фруктов, поэтому этот способ особенно удобен для быстрых заготовок на зиму. Идеей поделилась страница kozina food0 в Instagram.

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Абрикосовое варенье на сковороде: ингредиенты

абрикосы - 1 кг

сахар - 700 г

вода – 2 ст. л.

лимонный сок – 1 ст. л.

Как приготовить

Абрикосы тщательно вымойте, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими кусочками. Уложите фрукты в глубокую сковороду или сотейник, добавьте воду и поставьте на средний огонь. Постоянно помешивая, доведите массу до кипения – так абрикосы быстрее пустят сок и не пригорят. Добавьте половину сахара, перемешайте и снова дождитесь закипания. Всыпьте оставшийся сахар, тщательно перемешайте и еще раз доведите до кипения. Добавьте лимонный сок и проварите около 5 минут после закипания. Варенье постепенно загустеет, а вкус станет более выразительным. Горячую массу сразу разлейте в стерилизованные банки и закройте плотно крышками. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения. После этого храните в прохладном месте.

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