Витратите усього 20 хвилин: рецепт абрикосового варення на сковорідці на зиму
Сезон абрикосів — чудова нагода приготувати ароматне домашнє варення без тривалого уварювання. Для цього рецепта не потрібні великі каструлі: усе легко готується на сковороді або в сотейнику.
Варення виходить густим, насиченим і зберігає природний смак фруктів, тому цей спосіб особливо зручний для швидких заготовок на зиму. Ідеєю поділилася сторінка kozina food0 в Instagram.
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Абрикосове варення на сковороді: інгредієнти
- абрикоси — 1 кг
- цукор — 700 г
- вода — 2 ст. л.
- лимонний сік — 1 ст. л.
Як приготувати
- Абрикоси ретельно вимийте, видаліть кісточки та наріжте м’якоть невеликими шматочками.
- Перекладіть фрукти у глибоку сковороду або сотейник, додайте воду та поставте на середній вогонь.
- Постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння — так абрикоси швидше пустять сік і не пригорять.
- Додайте половину цукру, перемішайте та знову дочекайтеся закипання.
- Всипте решту цукру, ретельно перемішайте й ще раз доведіть до кипіння.
- Додайте лимонний сік і проваріть приблизно 5 хвилин після закипання. Варення поступово загусне, а смак стане більш виразним.
- Гарячу масу одразу розлийте у стерилізовані банки та щільно закрийте кришками.
- Переверніть банки догори дном, укутайте та залиште до повного охолодження. Після цього зберігайте в прохолодному місці.
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