Витратите усього 20 хвилин: рецепт абрикосового варення на сковорідці на зиму

Сезон абрикосів — чудова нагода приготувати ароматне домашнє варення без тривалого уварювання. Для цього рецепта не потрібні великі каструлі: усе легко готується на сковороді або в сотейнику.

Варення виходить густим, насиченим і зберігає природний смак фруктів, тому цей спосіб особливо зручний для швидких заготовок на зиму. Ідеєю поділилася сторінка kozina food0 в Instagram.

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Абрикосове варення на сковороді: інгредієнти

абрикоси — 1 кг

цукор — 700 г

вода — 2 ст. л.

лимонний сік — 1 ст. л.

Як приготувати

Абрикоси ретельно вимийте, видаліть кісточки та наріжте м’якоть невеликими шматочками. Перекладіть фрукти у глибоку сковороду або сотейник, додайте воду та поставте на середній вогонь. Постійно помішуючи, доведіть масу до кипіння — так абрикоси швидше пустять сік і не пригорять. Додайте половину цукру, перемішайте та знову дочекайтеся закипання. Всипте решту цукру, ретельно перемішайте й ще раз доведіть до кипіння. Додайте лимонний сік і проваріть приблизно 5 хвилин після закипання. Варення поступово загусне, а смак стане більш виразним. Гарячу масу одразу розлийте у стерилізовані банки та щільно закрийте кришками. Переверніть банки догори дном, укутайте та залиште до повного охолодження. Після цього зберігайте в прохолодному місці.

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