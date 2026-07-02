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Потратите всего 20 минут: рецепт абрикосового варенья на сковороде на зиму

Цихоцкая Мария

Потратите всего 20 минут: рецепт абрикосового варенья на сковороде на зиму
Варенье получается густым, насыщенным и сохраняет естественный вкус фруктов. Источник: freepik.com

Сезон абрикосов – отличный случай приготовить ароматное домашнее варенье без длительного уваривания. Для этого рецепта не требуются большие кастрюли: все легко готовится на сковороде или в сотейнике.

Варенье получается густым, насыщенным и сохраняет естественный вкус фруктов, поэтому этот способ особенно удобен для быстрых заготовок на зиму. Идеей поделилась страница kozina food0 в Instagram.

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Абрикосовое варенье на сковороде: ингредиенты

  • абрикосы - 1 кг
  • сахар - 700 г
  • вода – 2 ст. л.
  • лимонный сок – 1 ст. л.

Как приготовить

  1. Абрикосы тщательно вымойте, удалите косточки и нарежьте мякоть небольшими кусочками.
  2. Уложите фрукты в глубокую сковороду или сотейник, добавьте воду и поставьте на средний огонь.
  3. Постоянно помешивая, доведите массу до кипения – так абрикосы быстрее пустят сок и не пригорят.
  4. Добавьте половину сахара, перемешайте и снова дождитесь закипания.
  5. Всыпьте оставшийся сахар, тщательно перемешайте и еще раз доведите до кипения.
  6. Добавьте лимонный сок и проварите около 5 минут после закипания. Варенье постепенно загустеет, а вкус станет более выразительным.
  7. Горячую массу сразу разлейте в стерилизованные банки и закройте плотно крышками.
  8. Переверните банки вверх дном, укутайте и оставьте до полного охлаждения. После этого храните в прохладном месте.

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