'Повторный теракт, применение нового оружия': астролог рассказала, что ждет Украину в марте

Россия в марте 2023 года может устроить новые теракты в Украине – враг будет готовиться к более активным действиям на фронте. Не исключено, что оккупанты применят новое вооружение.

Об этом заявила таролог Рубина Цыбульская. "Накапливание ресурсов, подготовка людей, подготовка силы. Но также будут неожиданные действия со стороны врага, со стороны дьявола, новая тактика его террористических действий. Повторный теракт, применение нового оружия", – предупредила она об угрозе.

По словам таролога, Россия может ударить по жилым домам в центре Украины, в результате чего снова пострадает мирное население. Угроза над южными областями нависнет до конца месяца, но уже в апреле вероятны успехи ВСУ и освобождение захваченных врагом территорий в регионе.

Также оккупанты попытаются нанести удары по объектам на западе страны, которые им не удалось разрушить во время предыдущих атак. Однако планам Кремля не суждено реализоваться – сработает украинская ПВО. За новые провалы враг попытается отомстить – возможны минирования объектов.

На востоке в марте ситуация будет стабильно тяжелой, оккупанты будут разрушать все на своем пути. От вражеских ударов пострадает и север Украины.

Как сообщал UAportal, ясновидящий и экстрасенс Валерий Шатилович заявил, что Украина получит много побед в 2023 году, однако полной деоккупации не будет. Крым может быть возвращен нашей стране дипломатическим путем, решение вопроса затянется на годы.

В свою очередь, астролог Дмитрий Уранус заявил, что угроза вторжения со стороны Беларуси будет в апреле 2023 года, однако вражеские войска устроят лишь отвлекающий маневр. Тяжелейшие боевые действия на востоке и юге Украины будут идти в мае и июне, ВСУ уничтожат практически всех российских мобилизованных.

Уранус также добавил, что Россия должна потерпеть поражение в войне против Украины, только у случае полного разгрома оккупантов дальнейшей агрессии Кремля можно избежать. Если ВСУ доведут войну до конца, то переговоры о капитуляции РФ пройдут уже в 2023 году.

Он подчеркнул, что войска России после отступления из Херсона не решатся снова атаковать город, им больше нечем вести наступательные действия на этом направлении. Кроме того, подрывы мостов буквально отрезали им путь назад.